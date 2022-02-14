محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة قاعة تصوير خارجى مخالفة تحت الإنشاء.. صور

الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة لإزالة قاعة تصوير خارجي تحت الإنشاء ومُقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية بمركز أبو حماد ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتطبيق القانون بكل حزم، حيث جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمركز أبو حماد لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية والخدمية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، حيث تلاحظ له مبني تحت الإنشاء ومُقام على الأرض الزراعية بطريق الماركيزه / حي المغازي بمدينة أبو حماد ، ليأمر رئيس المدينة باستقدام لودر وإزالة المبني فوراً وتطبيق القانون على المخالف.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وانفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن باستمرار تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمُقامة بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي لرصد أي حالات بناء بالمخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ اللازم قانوناً ، وإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها.

وفى نفس السياق أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة ١٣٥ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة ١٣ ألف و١٤٦ متر مباني و٣٩ فدان و٣٣ قيراط زراعي بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ ١٩ والتي أسفرت عن إزالة ٩٣ حالة تعدي بمساحة ١٣ ألف و١٤٦ متر مباني و٤٢ حالة تعدي بمساحة ٣٩ فدان و٣٣ قيراط بمراكز (كفر صقر - منيا القمح - أبو حماد - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق - الزقازيق - بلبيس - الحسينية - الإبراهيمية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

فيما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أشار العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى أنه تم تحرير (٩٠٧٠) عقد بمراكز المحافظة بزيادة 20 عقد عن اليوم السابق ، بالإضافة إلى عدد (٢٤٥١) عقد منتظر تحريره ، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٣٤٢ طلب منها عدد ١٤ ألف و ٤١٦ طلب صالح للتقنين ، و عدد (٢٩٢٦ ) طلب غير صالح للتقنين ، مشيراً إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.



محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة قاعة تصوير خارجي تحت الإنشاء



محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة قاعة تصوير خارجي تحت الإنشاء



محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة قاعة تصوير خارجي تحت الإنشاء