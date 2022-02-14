محافظ أسيوط يقدم العزاء بوفاة أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.. فيديو

هيثم البدري

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين، مراسم صلاة جنازة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي المعلق بجبل أبنوب والذي توفى يوم السبت عن عمر تجاوز 72 عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء، رافقه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس على شحاتة نائب رئيس الجهاز والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

كما ترأس صلاة الجنازة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والذي عين نائبًا بابويًا لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بمشاركة كل من الأنبا يوأنس أسقف الاقباط الارثوذوكس بأسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا اندراوس أسقف أبوتيج والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والانبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وتوابعها والشيخ صمويل باقي صدقة عضو المجلس الانجيلي العام للطائفة الانجيلية بمصر ونائب رئيس سنودس النيل الانجيلي وعدد من قساوسة كنائس الايبارشيات ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء الرهبان والشمامسة والخدام وأسرة المتنيح وشعب الكنيسة.

وقدم محافظ أسيوط واجب العزاء لأسرة الفقيد ولجميع شعب الكنيسة وجميع أساقفة الكنيسة الارثوذكسية بأسيوط مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان له دوره الوطني في نشر روح المحبة والتسامح وعدم الفرقة بإعتباره نموذجًا للوطنية المخلصة ورمزًا من رموز الوطن المخلصين لعب دورهًا هامًا في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة انحاز فيها للوطن لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الأفراح والأحزان كنسيج واحد داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كما ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الصلاة على جثمان الفقيد الراحل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،أمس الاحد، ونقل بعدها جثمان الفقد إلى مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة ليتم الصلاة عليه مرة أخرى ثم تم دفنه جثمانه بدير الشهيد مارمينا العجايبي المعلق بجبل أبنوب.

كانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر قد أعلنت مساء السبت نياحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب وقالت عنه في بيان للمتحدث الرسمي للكنيسة "رقد في الرب بشيخوخة صالحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977 وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986 كما تم تعيينه رئيساً لبيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط.