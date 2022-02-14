صلاة الجنازة على جثمان الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.. فيديو

هيثم البدري

شارك المئات في جنازة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، اليوم الاثنين، والتي أقيمت بكاتدرائية مار مرقص بأسيوط الجديدة وقدم اليوم السابع بثا مباشرا للصلاة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ويذكر أن نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، توفي عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بديرالقديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986وولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949 م وحصل على دبلوم التجارة عام 1967 م، وأشرف على بيت الخلوة بدير الأنبا بيشوى.

تاريخ الكهنوت: 21 مايو 1979 م.

ثم رسم قمصًا في 18 يوليو 1983 م.

انُدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 إبريل 1980 م. - 23 سبتمبر 1985 م.).

في فترة بطريركية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعايةوالخدمة - لجنة شئون الأديرة - أمين لجنة الأسرة - لجنة شئون الإيبارشيات.

كان يخدم من ضمن خدماته في منطقة الوادي الجديد وكنائسها ورسامة آبائها، وكان مشرفًا عليها ويزورها باستمرار وتاريخ الرهبنة كان يوم 23 مارس 1977 م. من أبناء دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.