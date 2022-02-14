محافظ أسيوط: تطهير الترع والمجارى المائية ومتابعة دورية لأعمال التبطين

هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار اعمال تطهير الترع والمجاري المائية فضلاً عن مواصلة العمل في أعمال التبطين والتأهيل لجانبي الترع على ان يتم الانتهاء منها في المواعيد المحددة مسبقاً لتحسين منظومة الري واستغلالاً لفترة السدة الشتوية مشدداً على تكثيف الحملات لإزالة أي تعديات او مخالفات على المجاري المائية بكافة انواعها بنطاق مراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على المجاري المائية ونهر النيل من التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط إنه تم المرور والمتابعة لأعمال تأهيل ترعة أبو خرص وعملية تأهيل جنابية منقباد اليمني وترعة بهيج وترعة العوامر البحري وترعة ذيل الخازندارية وتأهيل ترعة بني محمد وترعة بني فيز بصدفا وترعة بلال التابعة للادارة العامة لري أسيوط فضلاً عن إزالة المخالفات على ترعة الوليدية بزمام الحواتكة وازالة حشائش ترعة ايراد المحرق التابعة لهندسة ري القوصية وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على تكثيف المتابعة الميدانية والجولات لمتابعة تنفيذ اعمال تبطين الترع وتطهير المجارى المائية وكافة الأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية خلال موسم السدة الشتوية بالتزامن مع موسم أقل الاحتياجات للارتقاء بالمنظومة وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام لضمان وصول مياه الري وطبقاً للكميات والمواعيد المقررة وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري المساحات المقررة.

وأشار مدير عام الري بأسيوط إلى استمرار أعمال التطهير بالترع والمجاري المائية المستهدفة خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه موضحاً أنه جاري تنفيذ أعمال تطهير لترعة الحمام من الكيلو 7 حتى النهاية ومسقى 19 من جنابيه المعلنا اليمنى التابعة لهندسة ري ابنوب بالاضافة إلى تجريف جنابية المعنا وترعتي ساو وامشول وترعة السنط التابعة لهندسة ري ديروط فضلاً عن تنفيذ حملة نظافة أسفل كوبري العرب على ترعة المعنا ونظافة أسفل كوبري السوالم على ترعة السنط ومشاية على ترعة المعنا وتنظيم أسفل كوبري النواورة القديم على ترعة نجع حمادي الشرقية بهندسة ري البداري وازالة حشائش بترعة الجرجاوية بهندس ري صدفا