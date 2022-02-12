رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات بمركز الزقازيق عقب جولة محافظ الشرقية الصباحية

الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع وإزالة ناتج تطهير الترع والمخلفات من علي جانبي طريق عزبة النجدي بمدخل الطريق المؤدي لعزبة الصبان لإعادة الوجه والجمالي والحضاري للطريق أمام المواطنين. جاء ذلك خلال جولته الصباحيه المفاجئة بعزبة النجدي للوقوف على صحة عدد من الشكاوى والمشكلات الخاصه بالقرية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالديوان العام حملة لرفع ناتج تطهير الترع المتراكم منذ فترات طويلة علي جانبي الطريق بعزبة النجدي بمدخل الطريق المؤدي لعزبة الصبان التابعة للوحدة المحلية ببني عامر وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وكان محافظ الشرقية قد قام بجولة مفاجئة صباح اليوم بعزبة الصبان التابعة للوحدة المحلية ببني عامر بمركز الزقازيق للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي العزبة وذلك بعد تلقيه شكوي من أحد الأهالي عبر الواتس آب تفيد بتدني مستوى الخدمات المؤداة لهم.



عقب جولة محافظ الشرقية الصباحية.. رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات (1)



عقب جولة محافظ الشرقية الصباحية.. رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات (2)



عقب جولة محافظ الشرقية الصباحية.. رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات (3)



عقب جولة محافظ الشرقية الصباحية.. رفع ناتج تطهير الترع والمخلفات (4)