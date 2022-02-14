محافظ أسوان يتابع ميدانياً مشروعات تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع " ممشى مصر " لتطوير وتوسعة الكورنيش الجديد رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس فرع الجهاز المركزى للتعمير.

وخلال الجولة الميدانية، أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء من أجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، مع ضرورة مراعاة الجودة والدقة فى التنفيذ ورفع تراكمات الحفر والأعمال الإنشائية أولاً بأول وإتخاذ كافة إجراءات السلامة المهنية.

واستمع محافظ أسوان لشرح لمراحل تنفيذ المشروع الموزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاعا فرعيا بإنشاء الحوائط الساندة والتكاسى بطول 2.5 كم ، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة ، وأيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كم وبعرض وبعرض يصل لحولى 20 مترا، تشمل 3 حارات في كل اتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل إستراحات لها ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء حديقة مفتوحة وممشى سياحى شرقى بطول 1كم ومتوسط عرض 90 متر يضم مراسى لإنطلاق الرحلات النيلية.

فيما أعطى أشرف عطية توجيهاته بأن يتناسق الممشى السياحى الشرقى مع ممشى مدينة أسوان الجديدة والكوبرى الملجم لخلق بانوراما جمالية ومتنفس ترفيهى في مدخل المدينة الشمالى ، مؤكداً على أهمية أن يراعي الشكل الموحد والمتناسق لكافة قطاعات المشروع بالكورنيش الجديد.

وعقب ذلك تفقد المحافظ المرحلة الأولى من مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 100 متر ومتوسط عرض 80 متر من أجمالى 4،5 كم والتي تشمل أحواض زرع وبوابات ديكورية وبرجولات ومقاعد خشبية ، بجانب المشايات حيث شدد عطية على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للنوادى من أجل إزالة أي تشوهات أو بروزات مخالفة لخط التنظيم.