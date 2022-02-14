مجلس كنائس الشرق الأوسط يعلن انعقاد الجمعية العامة المقبلة فى مصر خلال مايو

كتب: محمد الأحمدى

عقدت اللَّجنة التنفيذيَّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط ، اجتماعًا بواسطة التواصل عن بُعد، في ظلّ استمرار التدابير الوقائية من خطر جائحة كورونا، انضّم إليه إلكترونيًا أعضاء اللجنة من مصر وفلسطين والأردن وسورية والعراق وإيران وقبرص ولبنان.

وترأس الاجتماع رؤساء المجلس عن العائلات الكنسيّة، وقداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني رئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة، صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر رئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسيّة، صاحب الغبطة البطريركالكاردينال مار لويس رافائيل ساكو رئيس المجلس عن العائلة الكاثوليكيّة، قُدس القسّ الدكتور حبيب بدر رئيس المجلس عن العائلةالإنجيليّة، كما شارك أعضاء اللجنة التنفيذيّة وفريق عمل الأمانة العامّة وعدد من مدعوي الأمين العام الدكتور ميشال.

وبعد اكتمال النصاب القانوني إستُهلّت الجلسة الأولى برئاسة قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني وصلاة الإفتتاح منتحضير الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة، بعدها وافق أعضاء اللّجنة على جدول أعمال الإجتماع وتمّت تلاوة محضر إجتماع الجلسةالسابقة التي انعقدت عن بُعد في 3 أغسطس 2021 وصُدّق عليه.

وانطلقت أعمال الإجتماع بعرض الأمين العام الدكتور ميشال عبس لجدول أعمال الجمعيّة العامة الـ 12 المقبلة التي سوف تُعقد فيمصر باستضافة كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة من 16 الى 20 مايو 2022. بعدمناقشة جدول أعمال الجمعيّة بالتفصيل أجريت بعض التعديلات المقترحة ورُفع بعضُها الآخر إلى اللجنة التحضيريّة للجمعيّةللمتابعة.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها القسّ الدكتور حبيب بدر كان عرض للتقارير السنويّة لأنشطة وانجازات الأمانة العامة للمجلسوالدوائر كاملة. من ثم عرَضت المديرة الماليّة التَّقرير المالي السنويّ للعام 2021.

وختامًا أثنى أعضاء اللجنة على التطوّر اللافت لأنشطة المجلس والديناميّة المسكونيّة التي ميّزت مشاريعه وأعماله بالإضافة إلىالشفافيّة اللافتة والوضوح في التقرير المالي السنويّ.

كما وأكّد المجتمعون على التالي:

- التوجّه بجزيل الشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني على دعوته لاستضافة أعمال الجمعيّة العامة الـ 12 المقبلة بين 16 و20 مايو،وتثمينهم للتحضيرات الجاري الإعداد لها لإنجاح هذا اللقاء المسكونيّ التاريخيّ الذي يُعقد للمرّة الأولى في مصر.

- الحرص على الّا يُمَثّل كنائس الشرق في قضاياها وتحدّياتها إلّا مجلس كنائس الشرق الأوسطن فهي تلتئم فيه بروح مسكونيّة جامعة،بما يحمل ذلك من تعبير عن وحدة المسيحيّين وتعاونهم بشراكة وشَرِكة لخدمة الإنسان وصون كرامته.

- التأكيد على التضامن مع كلّ المتألّمين من شتى الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، بما فيها جائحة كورونا وتداعياتها، لاسيما وأنّ دول الشرق الأوسط تعاني اليوم من موجة شرسة للفيروس، ممّا يؤكد على ضرورة مواجهة الجائحة بتكثيف حملات التلقيحوتوفير التوزيع العادل للّقاحات بين مختلف الدول.

ودعت اللجنة إلى الإسراع في التخطيط لاحتواء مرحلة ما بعد الجائحة، خصوصًا وضع حدّ لتفاقم معضلتي الفقر والبطالة اللتينتزدادان يوميًّا نتيجة لهذا الوقت العصيب.

ودعا المجتمعون أخيرًا إلى الوحدة في الصلاة على نيّة المتألمين من أبناء هذا الشرق على مختلف معتقداتهم وانتماءاتهم، جراء استمرارالحروب والصِّراعات المدّمرة في الشَّرق الأوسط، ما يؤكد على إلزاميّة تضافر الجهود لبناء السلام وإنهاء هذه المعاناة.