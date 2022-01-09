اليوم السابع
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وكيل بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

الأحد، 09 يناير 2022 12:47 م
وكيل بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد وكيل بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد
كتب ـ محمد الأحمدى

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زار القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وبرفقته الأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، وقدما التهنئة للقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بهذه المناسبة.
 
وفى سياق متصل، ترأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالات عيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة، وقال خلال كلمته بالاحتفال: "أتقدم لكم جميعا بخالص التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، وأتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم لنا احتفالنا بعيد الميلاد المجيد، واسمحوا لي بداية أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساع جادة في خدمة وطننا العزيز".
 
وتابع زكى: "مصر منذ تولي الرئيس السيسى تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة، وتسعى الدولة بأكملها -في إطار هذه الرؤية. نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان يهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري".
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الانجيليه

اندريه زكى

عيد الميلاد المجيد

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