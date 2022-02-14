حضر تسليم الشحنة السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي، والقنصل العام أحمد إمام، ومن الجانب اللبناني وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومدير ميناء بيروت البحري.

وحملت شحنة المساعدات لافتات عليها علمي مصر ولبنان ومدون عليها الجهات المشاركة في تجهيز الشحنة وهي وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والهلال الأحمر المصري وجمعية "مصر الخير" وبنك الكساء المصري وبنك الطعام وجميعة "رسالة".



وتعد الشحنة الجديدة هي الأكبر من جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة ٤٨٧.٥ طن وتتضمن ٢٦٥ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و١٢٢ طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الإعاشة.