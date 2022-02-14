لافروف: رد واشنطن على القضايا الرئيسية في المقترحات الأمنية الروسية "سلبي"

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن رد الولايات المتحدة على المقترحات الأمنية الروسية "سلبي".

وقال لافروف - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين: "لقد وصل إلينا ردان، الأول من الولايات المتحدة وآخر من حلف شمال الأطلسي، وتمت دراستهما بعناية إلى جانب الزملاء في الهيئات الأخرى".

وأضاف وزير الخارجية الروسي : "نحن مهتمون في المقام الأول برد الولايات المتحدة لأن الجميع يعرف من يلعب الدور الأساسي في حل هذه القضايا في المعسكر الغربي"، موضحًا أنه بالنسبة للقضايا الرئيسية، التي طرحتها بلاده، عدم توسع "الناتو" وعدم نشر أسلحة ضاربة وعودة التشكيلات العسكرية في أوروبا إلى ما كانت عليه عام 1997، فإن رد واشنطن "سلبي ولا يرضينا".

وردًا على سؤال للرئيس الروسي عما إذا كان هناك بالفعل مسودة رد روسية على رسائل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، قال لافروف: "تمت صياغة ردنا في عشر صفحات"، منوهًا بأن بلاده ستسعى للحصول على إجابات على أسئلتها المشروعة حول الضمانات الأمنية، بما في ذلك انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".