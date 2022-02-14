لافتة لـ"ضحايا مجزرة" تعكر صفو احتفالات البيت الأبيض بـ"الفلانتين".. صور

كتبت: نهال أبو السعود

عكرت لافتة تخلد ضحايا مذبحة باركلاند فى ولاية فلوريدا الأمريكية والتى وقعت قبل 4 سنوات، صفو احتفالات البيت الأبيض بعيد الحب، اليوم الاثنين، بحسب تقرير نشرته شبكة سى أن إن الأمريكية.

وقالت الشبكة فى تقريرها أن السيدة الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكى جو بايدن احتفلت ‏بعيد الحب بتركيب قلوب حمراء فى الحديقة الشمالية تحمل رسائل للشعب الأمريكى، وكان هناك قلب خشبى كبير مرسوم يدويًا طوال الليل أمام البيت الأبيض، ‏بجانبه قطع خشبية لحيوانات بايدن الأليفة.‏

ودون على القلب: "ثلاثة أشياء ستدوم إلى الأبد - الإيمان والرجاء والمحبة - وأعظمها هى المحبة". ‏ كما ظهرت الاحتفالات أيضا داخل البيت الأبيض حيث عرضت أعمال فنية على شكل قلب لطلاب ‏محليين فى إيست لاندنج بالبيت الأبيض، وقام طلاب الصف الثانى فى مدرسة أيتون الابتدائية فى ‏واشنطن العاصمة بتزيين قلوب معلقة فى النوافذ.‏

لكن بينما يحتفل بايدن بعيد الحب، كانت هناك لافتة تظهر من حديقة البيت الأبيض لذكرى مذبحة باركلاند ‏بولاية فلوريدا.‏

ورفع مانويل أوليفر، والد جواكين "جواك" أوليفر، الذى كان من بين 17 شخصًا قُتلوا فى ذلك اليوم ‏لافتة موجهة للرئيس الأمريكى كتب عليها: "قتل 45 ألف شخص من عنف السلاح فى ولايتك!" ‏وتشير اللافتة إلى صورة خواكين أوليفر وتوجه الناس إلى موقع إلكترونى به إحصائيات عن عنف ‏السلاح أثناء إدارة بايدن.‏

وبحسب تقرير منفصل لوكالة الاسوشيتدبرس، فإنه منذ إطلاق النار فى باركلاند، ارتفع عنف الأسلحة فى المدارس، وكان هناك 136 حادثا على الأقل لإطلاق نار فى المدارس بين الأول من أغسطس و31 ديسمبر، وفقا لإحصائية أصدرتها الأسبوع الماضى جماعة مؤيدة للحد من الأسلحة.



زينة البيت الأبيض



زينة البيت الابيض 2