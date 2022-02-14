اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فى ذكرى مذبحة باركلاند.. بايدن يحث الكونجرس على فرض قيود على الأسلحة

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:55 م
فى ذكرى مذبحة باركلاند.. بايدن يحث الكونجرس على فرض قيود على الأسلحة الرئيس الامريكى جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه بعد أربعة أعوام من مذبحة باركلاند فى ولاية فلوريدا، والتى شهدت مقتل 17 شخصا فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن إدارته تؤيد المناصرين الذين يعملون على إنهاء عنف الأسلحة وحث البلاد على الالتزام بالتزام جعل بعضهم البعض فى أمان.

وفى بيان حصلت عليه "أسوشيتدبرس" قبل إحياء ذكرى إطلاق النار القاتل الذى أودى بحياة 14 طالبا وثلاثة من العاملين، قال بايدن إن من الصدمة التى سببتها باركلاند سار جيل جديد من الأمريكيين فى كافة أنحاء البلاد من أجل حياتنا ونحو أمريكا أفضل وأكثر أمنا لنا جميعا. ومعا، فغن هذه الحركة الاستثنائية تضمن أن تكون أصوات الضحايا والناجين وملاك الأسلحة ذوى المسئولية أعلى من أصوات مصنعى الأسلحة واتحاد البندقية الوطنى.

ووفقا للوكالة الأمريكية، فإنه منذ إطلاق النار فى باركلاند، ارتفع عنف الأسلحة فى المدارس، وكان هناك 136 حادثا على الأقل لإطلاق نار فى المدارس بين الأول من أغسطس و31 ديسمبر، وفقا لإحصائية أصدرتها الأسبوع الماضى جماعة مؤيدة للحد من الأسلحة.

وتحرك بايدن لملاحقة الأسلحة منزلية الصنع والتى يطلق عليها البندقية الشبح، والتى لا يوجد بها أرقام مسلسلة تستخدم فى تتبع الأسلحة، والتى عادة ما يتم شرائها دون فحص خلفية المشترى. كما عمل تشديد الإجراءات التنظيمية الخاصة بدعامات تثبيت المسدس مثل تلك المستخدمة فى إطلاق النار فى بولدر بولاية كولورادو، والذى خلف 10 قتلى. وشجع المدن على استخدام أموال إغاثة كورونا للمساعدة فى إدارة العنف المسلح، لكن هذه الجهود لا ترقى غلى مستوى التغيير الكبير.

 

 


 


عنف الاسلحة

بايدن

الكونجرس

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيلينسكى يدعو بايدن لزيارة "كييف" الأيام المقبلة لوقف التصعيد ضد أوكرانيا

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:39 م

التصعيد مستمر رغم الجهود الدبلوماسية.. فاينانشيال تايمز: بايدن لم ينجح فى تحقيق تقدم لإجبار موسكو على عدم غزو أوكرانيا.. استمرار سحب البعثات الدبلوماسية من كييف.. ومستشار بوتين: هستيريا غير مسبوقة من الغرب

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:00 ص

البيت الأبيض: بايدن يؤكد للرئيس الأوكرانى مجددا التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا

الأحد، 13 فبراير 2022 08:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة