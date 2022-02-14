قيادات منطقة وعظ الأقصر الأزهرية يتابعون الأنشطة الدعوية بأرمنت والبياضية

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة وعظ الأقصر، اليوم الإثنين، متابعة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام المنطقة لنشاط لجنة الفتوى بإدارة أرمنت، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها لجان الفتوى بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية، والإسهام بشكل محوري في لم الشمل والحفاظ على المجتمع، والإيمان التام بقيمة الأخوة الإنسانية ونبذ العنف والإرهاب والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وشارك في ندوة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة البياضية، وأوضح أهمية ودور المنطقة في نشر منهج الوسطية والاعتدال ومواجهة التحديات والدعوة والإرشاد ومعالجة القضايا المجتمعية التي تحتاج لتدخل الجهات المنوط بها العمل الدعوي.

واختتم اليوم بحضور احتفالية تكريم الشيخ مصطفى صلاح منصور الواعظ العام وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش ،وذلك وفاا وتقديراً لما قدمه للوعظ وللدعوة خلال عمله الذي يربو على الـــ 35 عاماً، وقد حضر الحفل لفيف من الوعاظ والعاملين بمنطقة الأقصر الأزهرية ؛وتمنُّوا لفضيلته حياة جديدة سعيدة.

وفى نفس السياق، تعقد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية عدداً من الندوات المفتوحة مع الشباب والمثقفين وعامة المواطنين على المقاهي ومراكز الشباب بقرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في إطار الاهتمام بالعمل الدعوي على أرض الواقع بهدف نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه، أكد الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر، أن هذه اللقاءات التي يقوم بها رجال الوعظ مع الشباب في المقاهي تأتي بهدف مناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بالأمور الدينية والحياتية ودور الإسلام الوسطي في الحفاظ على تماسك المجتمع من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب، وتستهدف تعريف الناس بالقيم التي حثت عليها الشرائع السماوية ومنع جميع الأفكار المغلوطة وتغييرها لدى الشباب بالمراكز المختلفة.



فعاليات الأنشطة الدعوية بأرمنت والبياضية (1)



فعاليات الأنشطة الدعوية بأرمنت والبياضية (2)



فعاليات الأنشطة الدعوية بأرمنت والبياضية (3)



فعاليات الأنشطة الدعوية بأرمنت والبياضية (4)