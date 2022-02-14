فى عيد الحب.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

كتبت مروة هريدى

عيد الحب هو أفضل وقت لتجعل شريكك يشعر بالحب مع مجموعة من الورود والشوكولاتة وعشاء رومانسي، وعندما نتحدث عن العشاء، هناك العديد من الأطعمة التي يتم تحضيرها، ولكن هناك أطعمة يفضل تجنبها لأنها تفسد الحالة المزاجية، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الشوربة

عند الخروج لتناول وجبة رومانسية، عادة ما يكون الحساء خيارًا جيدًا، ولكن عندما يكون مصنوعًا من مكونات طازجة، أما إذا كانت شوربة مصنعة قد تكون مليئة بالملح، وهو أمر غير مفيد لصحة القلب، كما أن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تعني أنك ستشعر بالانتفاخ.

الأطعمة المقلية

قد يبدو عيد الحب أفضل يوم للذهاب لتناول وجبة الغش والتى تعنى وجبة "الفرى" والتخلي عن قواعد الدايت المعمول به، وفى الغالب تشتمل على أطعمة مقلية، ولكن يفضل تجنبها اليوم لأنه يصعب هضم الطعام المقلي ويمكن أن يجعل أمعائك غير سعيدة ويمنحك شعورًا بالحموضة.

البصل والثوم

على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على علاج رائحة الفم الكريهة بمساعدة فرشاة أسنانك وتناول بعض النعناع بعد تناول وجبة تحتوى على الثوم والبصل، إلا أن البصل والثوم لديهم أيضًا القدرة على التسبب في شيء ليس من السهل إصلاحه وهو آلام المعدة والشعور بعدم الراحة.

المشروبات الغازية

ينصح خلال الاحتفال بعيد الحب تجنب تناول المشروبات الغازية فهى أيضًا تسبب مشاكل فى الهضم والانتفاخ.