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غداً شبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:16 م
غداً شبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9 درجات الطقس - شبورة كثيفة
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 02 .

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