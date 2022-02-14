اليوم السابع
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"عربيات المشروبات".. مشروع جديد للشباب على كورنيش الزقازيق.. لايف

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:46 م
"عربيات المشروبات".. مشروع جديد للشباب على كورنيش الزقازيق.. لايف "عربيات المشروبات" مشروع جديد للشباب على كورنيش الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "عربيات مشروبات.. مشروع جديد للشباب على كورنيش الزقازيق"، رصد فيها مشروع محافظة الشرقية، لتوفير عربات مأكولات ومشروبات على كورنيش.

 

والتقى "اليوم السابع"، فى البث المباشر بالشاب كمال 22 سنة مؤهل متوسط، الذى أكد أنه كان يعمل فى كافية منذ 5 سنوات، وعلم بمزاد علنى لتوفير 6 عربات مأكولات ومشروبات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، وتقدم للمزاد ولم يتوقع انه سيكون ضمن الذين رسى عليهم المزاد.

 

ويكمل اقتراض مبلغ من صندوق الشباب لتأسيس المشروع وعمل سيارة بالمواصفات التى وضعتها المحافظة، وبدأ العمل، معربا أعرب عن سعادته البالغة بدا حياته بمشروع خاص به، بتكلفة مادية استطاع بإمكانياته البسيطة توفيرها.


الشرقية

مشروع للشباب

كورنيش الزقازيق

اخبار الشرقية

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