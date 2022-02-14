طرق طبيعية لعلاج حب الشباب فى المنزل.. تعرف عليها

نهير عبد النبى

حب الشباب من أكثر الأمور المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا فى سن المراهقة وهنا يلجأ الكثيرون للعلاجات والكريمات التى قد تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية وبالتالى قد تسبب مشاكل أخرى للبشرة، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الطرق الطبيعية لعلاج حب الشباب وهى :

ماسك العسل والقرفة

لهما القدرة على محاربة البكتيريا وتقليل الالتهابات ، وهما عاملان يحفزان ظهور حب الشباب ، وبالتالى ينصح بعمل ماسك العسل والقرفة ووضعهما على البشرة مدة ربع ساعة.

الشاى الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركب الكاتشين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل كمية إنتاج الزهم والزيوت في البشرة، ومقاومة البكتيريا المسببة لحب الشباب، والتقليل من الالتهاب.

جيل الألوفيرا

يمتلك جل الألوفيرا خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، بالتالي فإنه يساعد في الحد من نمو حب الشباب والحد من انتشاره أيضًا.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت العضوي الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات ويساعد في تعزيز المناعة ومقاومة العدوى، بالتالي فإنه قد يساعد في التخفيف من حب الشباب.