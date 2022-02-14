اليوم السابع
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ضبط 25 ألف زريعة طوبار بكفر الشيخ وتسليمها لشرطة المسطحات.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 06:08 م
ضبط 25 ألف زريعة طوبار بكفر الشيخ وتسليمها لشرطة المسطحات.. صور ضبط 25 ألف زريعة طوبار بكفر الشيخ وتسليمها لشرطة المسطحات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة زريعة ببلطيم تحتوى على 25000 وحدة زريعة طوبار، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات ببلطي، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

 

الزريعة المضبوطة بكفر الشيخ
الزريعة المضبوطة بكفر الشيخ

 

الزريعة المضبوطة_1
الزريعة المضبوطة_1

 

الزريعة المضبوطه
الزريعة المضبوطه

 

زريعة تم ضبطها
زريعة تم ضبطها

 

ضبط زريعة طوبار بكفر الشيخ
ضبط زريعة طوبار بكفر الشيخ

 


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