اليوم السابع
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الجمعة، 03 ديسمبر 2021 11:34 م
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ضبط سيارتين محملتين بـ12700 وحدة زريعة وإعادة ضخها ببحيرة البرلس.. صور

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 09:33 م
ضبط سيارتين محملتين بـ12700 وحدة زريعة وإعادة ضخها ببحيرة البرلس.. صور ضبط زريعة طوبار بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارتي نقل محملتين بـ 12700 وحدة زريعة أسماك  طوبارحية صغيرة الحجم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، وتمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولى الساحلى، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى فى بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارتين.
 
وشدد محافظ كفرالشيخ،  بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.
 
الزريعة المخالفة تم ضبطها
الزريعة المخالفة تم ضبطها

جانب من ازالة الاقفاص السمكية
جانب من ازالة الاقفاص السمكية

ضبط زريعة طوبار بكفر الشيخ
ضبط زريعة طوبار بكفر الشيخ

ضبط زريعة مخالفة
ضبط زريعة مخالفة

ضبط سيارة محملة بالزريعة المخالف صيدها
ضبط سيارة محملة بالزريعة المخالف صيدها

 


كفر الشيخ

فسيخ

زريعة

مباحث التموين

بحيرة البرلس

محافظ كفر الشيخ

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