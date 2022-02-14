شريك الحياة وأسرتك.. أرسل صورة من تحب وكلمة عن مشاعرك تجاهه في عيد الحب

كتبت: شيماء حمدى

يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، وتقديرا لمن تحبه، يشارككم "اليوم السابع" عبر خدمة "صحافة المواطن"، احتفالكم بهذا اليوم، من خلال نشر صورة من تحبه، سواء من الأهل "الأم أو الأب أو أختك وأخوك وأولادك"، أو الأصدقاء أو شريك حياتك، من خلال صورة احتفال بعيد الحب .

ولأن الاهتمام والتقدير أهم ما يمكن أن تشعره لشريك حياتك، ابعت اسمه واسمك وصورتكما معا أو صورته فقط، وقل له جملة من قلبك فى عيد الحب، على أن يتم إرسال الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 أو من خلال رسائل صفحة اليوم السابع على فيس بوك .