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شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:28 ص
شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل شبورة - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-
 
- الإثنين 14 فبراير: 
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
- الثلاثاء 15 فبراير 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
- الأربعاء 16 فبراير:
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
- الخميس 17 فبراير : 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
- الجمعة والسبت 18 و 19 فبراير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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