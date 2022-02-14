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شبورة كثيفة وأمطار بالسواحل الغربية.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:00 ص
شبورة كثيفة وأمطار بالسواحل الغربية.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،  طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى  مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02.
 
 
 
 
 
 

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