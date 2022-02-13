اليوم السابع
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شبورة كثيفة لنهاية الأسبوع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد، 13 فبراير 2022 02:52 م
شبورة كثيفة لنهاية الأسبوع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل الطقس- أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء .
 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
 
-  الأحد 13 فبراير : 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
- الاثنين 14 فبراير : 
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
- الثلاثاء 15 فبراير: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
- من الأربعاء 16 فبراير إلى الجمعة: 
 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
 
 
 
 

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