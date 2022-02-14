سفير المغرب بالقاهرة: مسئولية الأوقاف تحصين الأفراد بإمدادهم بالفكر السليم

كتب ـ على عبد الرحمن

قدم السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة نائبًا عن وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر، ولمصر على استضافتها لهذا الحدث الهام الذي تعزز به النهج الصحيح الذي تبنته القيادة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتصدي للعبث في الحقل الديني واستغلاله من أجل الترويج لأطروحات هدامة تهدد الأمن للمواطنين وكيان الدولة وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بحضور الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، والدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالأردن، والحاج موسى درامي، وزير الحكومة المحلية ووزير الشئون الدينية بدولة جامبيا، والسفير أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة.

وأكد التازي، أن الدول الإسلامية أصبحت واعية بضرورة انتهاج هذا النهج السليم لتحصين المجتمع من كل لغو أو لغط في أمور الدين، مؤكدًا ضرورة التحري عمن نأخذ الفتوى عنهم لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ هذا العلمَ دينٌ، فانظروا عمن تأخذونَ دينَكم" حتى لا يُفتي في أمور ديننا إلا العدول.

كما شدد سفير المغرب على المسئولية المشتركة بين آخذي الفتوى والمفتيين المؤهلين لذلك ، وأن مسئولية الدولة عبر مؤسساتها المتخصصة هي تحصين الأفراد عن طريق إمدادهم بالفكر السليم البناء وتمييزه عن الأفكار الضالة.