زيادة حوادث الركاب المزعجين.. هبوط طارئ لطائرة أمريكية لمحاولة راكب فتح بابها

كتبت ريم عبد الحميد

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية منطلقة من مدينة لوس أنجلوس ومتوجهة إلى العاصمة واشنطن إلى الهبوط الاضطرارى فى مدينة كنساس بعدما حاول أحد الركاب دخول قمرة القيادة وفتح باب الخروج.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن طاقم الطائرة والركاب الآخرين استطاعوا السيطرة على الراكب المزعج حتى تم القبض عليه من قبل الشرطة. وقالت أمريكان إيرلاينز إن الرحلة هبطت بسلام وقابلها لدى وصولها فرق إنفاذ القانون، وأضافت أن طاقم الطائرة تعامل مع الوضع بمهارة فائقة واحترافية.

ووصف أحد ركاب الطائرة الوضع، وقال معاذ مصطفى، إن مضيفة بالرحلة ركضت إلى مؤخرة الطائرة وجلبت وعاء القهوة واستمرت فى ضرب الرجل على رأسه، مضيفا أن الرجل كان ينزف بشدة. وأضاف مصطفى قائلا إنه كان يعتقد أنه سيموت.

وكانت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد ذكرت أنها شهدت مؤخرا زيادة مزعجة فى الحوادث التى يقوم فيها ركاب الطائرة بتعطيل الرحلات بسلوك تهديدى أو عنيف.

وحتى الثامن من فبراير الجارى، قالت الوكالة إنها شهدت 394 بلاغا عن ركاب مزعجين، و255 واقعة متعلقة بارتداء الكمامة هذا العام.

وفى نوفمبر الماضى، أمر وزير العدل ميريك جارلاند وزارته بجعل الأولوية لملاحقة ركاب الطائرات الذين ينتهجون سلوكا عنيفا. وقال جارلاند فى هذا الوقت إن الركاب الذى يقومون بهجوم أو تخويف أو تهديد بالعنف ضد طاقم الطائرات والمضيفين يتسببون فى أكثر من مجرد الأذى لهؤلاء الموظفين، وهم يمنعون أداء الواجبات الأساسية التى تساعد على ضمان سفر جوى أمن.

وأضاف أنه عندما يرتكب الركاب أعمال عنيفة ضد الركاب الآخرين على متن طائرة تجارية، فإن هذا السلوك يضع كل من على متن الطائرة فى خطر.