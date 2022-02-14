رفع 1200 حالة إشغال وإصلاح كسر ماسورة مياه بطريق مصر الفيوم بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت إدارة الإشغالات بحى الهرم، بالقطاع الشمالى حملة إشغالات مكبرة على شارع فيصل وشارع على شيحه وشارع كعبيش والمريوطية هرم ورفع كافة إشغالات المحلات والمطاعم وفروشات الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 1200 حالة إشغال متنوعة وايداعها بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة المرافق بمتابعة أعمال إصلاح ماسورة مياه بطريق مصر الفيوم مع مدخل الواحات على خط المياه 1000 مم كما تم تطهير الصرف المغطى فى طريق منشأة البكارى وتم شفط المياه.

ورفعت إدارة الإعلانات كافة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص بشارع المجزر الآلى وشارع كعبيش ورفع اعلانات حروف من أعلى المحلات بشارع الملك فيصل وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم كما تمت أعمال تركيب بانرات تحيا مصر بالممشى السياحى بالمنصورية وذلك ضمن خطه اعمال التطوير الشاملة بنطاق حى الهرم.

ونفذت إدارة الإنارة أعمال استعدال عامود بالطريق البطىء بطريق مصر الفيوم وانارته كما تمت أعمال الإنارة لعدد من الأعمدة بشارع بتروجيت بالمريوطية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفه دورية للتصدى للمخالفات وضبط المخالفين ورفع كفاءه منظومة الإنارة والمرافق بالأحياء والمراكز والمدن ومتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.