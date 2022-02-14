رئيس جامعة القناة: إعلان نتائج 26 فرقة بـ9 كليات نهاية أول أسبوع من الإجازة

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على الانتهاء من إعلان جميع النتائج فى نهاية الأسبوع، هذا وقد تم إعلان أولى النتائج يوم 2 فبراير الماضى أى مع نهاية الامتحانات وكانت أولى النتائج للبرامج المميزة بكلية التجارة ليتوالى إعلان النتائج حيث تم إعلان نتيجة 26 فرقة بـ9 كليات حتى اليوم الأثنين 14 فبراير.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم بلغت 78 ألف 832 ورقة امتحانيه.

تتم عملية التصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، مدير مركز القياس وتقويم والدكتور تامر حسنين، منسق برنامج ابن الهيثم بالجامعة.

وتابع "مندور" أنه تم إعلان نتائج كل الفرق نظام حديث وفارم-دى بكلية الصيدلة كما تم الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الأولى والرابعة انتظام وانتساب بكلية التجارة مع إعلان نتائج جميع الفرق بشعبة اللغة والبرامج المميزة.

وعن كلية التربية أكد رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة، وبكلية الألسن تم إعلان نتائج الفرقة الأولى والرابعة أما بكلية الزراعة فقد تم إعلان نتائج الفرقة الرابعة وبالطب البيطرى تم إعلان نتائج الفرق الثالثة والرابعة والخامسة بينما أُعلنت نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، وعن كلية السياحة والفنادق فقد تم إعلان نتيجة الفرقة الأولى والثانية والثالثة كما تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة لكلية التمريض.