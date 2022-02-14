انطلاق المبادرة الرئاسية "هنجملها" بجامعة القناة وغرس ألف شجرة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إننا نشارك بكافة المبادرات الرئاسية التى يرعاها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واليوم شارك 100 طالب وطالبة بغرس ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "هنجملها".

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه المبادرات الهامة تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتحفيزهم على المشاركة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها السبعة، مضيفًا أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لإعادة زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية، بهدف إعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة فى غرس الأشجار مع الطلاب إيذانا بانطلاق مبادرة "هنجملها" بالجامعة بحضور المهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة، وبإشراف عام الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وتهدف المبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في كليات الجامعة المختلفة، ونشر الوعي البيئي ومكافحة الاحتباس الحرارى، وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة وابتسام سليم، مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة.

المشاركين فى المبادرة الرئاسية "هنجملها"

انطلاق المبادرة الرئاسية "هنجملها" بجامعة القناة

رئيس جامعة قناة السويس يزرع شجرة