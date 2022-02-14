حياة كريمة.. استمرار جلسات الاستماع لحصر احتياجات أهالى الجعافرة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت لجنة حياة كريمة بمحافظة أسوان، جلسات الإستماع مع الأهالى ولجان التنمية المتكاملة لقرى مركز دراو من أجل رصد المطالب والإحتياجات الجماهيرية وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ).

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأنه تم عقد جلسة إستماع مع أهالى قرية الجعافرة والتى تضم 2 قرية رئيسية و14 نجع تشمل 20 ألف نسمة ، مشيراً إلى أنه تم مناقشة وحصر جميع مطالب وإحتياجات أهالى القرية والتى تمثلت فى إنشاء مجمع خدمى وزراعى وأخر حرفى ، وأيضاً إنشاء مكتبة عامة للثقافة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والبنية التحتية ، فضلاً عن الصحة والإسكان والبريد والإتصالات والكهرباء والغاز الطبيعى والرى والشباب والرياضة ومحو الأمية.

وفى نفس السياق واصل فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة هدى مصطفى تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية ومنها دورة للتثقيف المالى بقرية مرواو بمركز نصر النوبة بحضور عدد (50 ) سيدة وذلك من أجل رفع الوعى لدى الفتيات والسيدات وتمكينهم إقتصادياً داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) .