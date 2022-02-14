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جامعة بنها تنظم ورشة عن "المشروعات الطلابية الابتكارية المدعمة من وزارة التعليم العالي

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:41 م
جامعة بنها تنظم ورشة عن "المشروعات الطلابية الابتكارية المدعمة من وزارة التعليم العالي جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت وحدة إدارة المشروعات بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورشة عمل عن "المشروعات الطلابية الابتكارية المدعمة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي".
 
وحاضر في الورشة الدكتورة هناء محمد أبو المجد مدير وحدة إدارة المشروعات بكلية الهندسة بشبرا، وبحضور الدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة المشروعات التطوير بالجامعة.
 
وأكد "عبد الغفار"، أن الهدف من الورشة هو التعريف باستمارة التقديم لمشروعات المشاركة الطلابية وشرح جميع بنودها حتي يتثني للمتقدمين إعدادها بشكل جيد، مشيرا إلي أن هذا المشروع يهدف إلى دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة التي يقدمها الطلاب في مجالات التطوير المستمر حتى يتسنى الاستفادة منها بما يساهم في حل المشاكل المجتمعية.

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