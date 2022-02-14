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تفاصيل افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:12 ص
تفاصيل افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر.. صور تفاصيل إفتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية
الأقصر - أحمد مرعى

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كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات، تم افتتاح مكتب سجل تجاري مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، برعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبدعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وشارك الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وصلاح خليل رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، في فعاليات افتتاح مكتب السجل التجاري المميز المقام على مساحة 120 مترا، موضحاً أن مكتب السجل التجاري المميز يتيح كافة تعاملات السجل التجاري وكذلك العلامات التجارية، من خلال عدد 10 "شباك خدمة"، لافتا إلى أن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين ١٠ حتى ١٥ دقيقة ‪ .

وأضاف الدكتور تامر صلاح، أنه فى اطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري (مستخرجات – شهادات بيانات – شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل، كما تتضمن خدمات العلامات التجارية خدمة التسجيل والاستعلام عن العلامات التجارية.

مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر (1)
مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر 

 

مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر (2)
مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر 

 

مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر (3)
مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر 

 

مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر (4)
مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر 

 

مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر (5)
مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بالأقصر

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