تعليم بني سويف: انطلاق البرنامج التدريبى عن دور المدرسة فى تنمية القيم

بنى سويف هانى فتحى

شهد محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف بمدرسة الشعراوي الابتدائية بنات انطلاق البرنامج التدريبي (القيم واحترام الآخر) وذلك بحضور غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بديوان المديرية حيث يتم تدريب مديري مدارس المرحلة الابتدائية على تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر، وتتضمن هذه القيم (الحب، الرحمة ، الاحترام، الأمانة، الاتقان، المثابرة).

ووجه "عبد التواب" الإدارات التعليمية بالتعاون مع إدارة التدريب لإنجاح التدريب وتحقيق رؤية الوزارة المنشودة من التدريب بتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر من خلال دمج القيم واحترام الاخر ضمن الانشطة المدرسية والتعامل بين العاملين في المدرسة.

كما أكد على ضرورة العمل بما جاء في الحقيبة التدريبة وهو تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام مما يساعد على غرس القيم مبكرا من خلال المشاهدة والتعلم وذكرت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بديوان المديرية أن إدارة التدريب بتعليم بني سويف تم اختيارها من ضمن 8 محافظات على مستوى الجمهورية لوضع المادة التدريبية للبرنامج التدريبي القيم واحترام الاخر كما أن البرنامج سينفذ بعدد 29 قاعة تدريبية وان المستهدف من التدريب 678 مدير مدرسة بجميع الادارات التعليمية ومديري المراحل بالادارات التعليمية ويستمر تدريب المديرين حتى يوم الخميس ١٧/٢ كما أنه يتم الاعداد لتجهيز قاعات تدريب معلمي الصف الرابع للمنهج الجديد للمواد الدراسية بالتنسيق مع السادة موجهي عموم المواد والتي يتم تنفيذه أيضا خلال الأسبوع االحالى.