اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية وموعد تشغيله

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:00 م
تعرف على مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية وموعد تشغيله القطار الكهربائى السلام العاصمة الإدارية
كتب ــ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر الممتد بطول 103 كم وموعد انتهاء تنفيذه وتشغيله وقطاعاته ومواصفاتها وما وصل منها حتى الآن خلال التقرير التالى:
 
1 انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70كم.
 
2- جارى إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطات واستكمال تركيب نظم الإشارات والاتصالات والاختبارات بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
 
3- مخطط افتتاح وإتاحة للجمهور المرحلتين الأولى والثانية من المشروع قبل يونيو المقبل.
 
4-  وصل حتى الآن من القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه 12 قطار من إجمالي 22 قطارا متعاقد عليها لصالح هذا الخط.
 
5- القطارات الواردة مكيفة تم تصنيعها في الصين.
 
6- تتميز بوجود ممر ممتد داخل عرباتها يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.
 
7- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.
 
8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
 
9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.
 
10- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.
 
11- شركة فرنسية ستتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد افتتاحه. 

القطار الكهربائى

العاصمة الإدارية

محطة عدلى منصور

قطار العاصمة الادارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقل تتابع آخر التجهيزات ومراحل التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى LRT.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 10:59 ص

أيه هو مشروع القطار الكهربائى الخفيف؟ .. فين محطاته وهينقل كام راكب؟.. فيديو

الخميس، 10 فبراير 2022 10:00 ص

دفعة جديدة من القطارات لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية خلال أيام

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:00 م

القطار الكهربائى وخطا المونوريل أبرز إنجازات التنمية المستدامة بقطاع النقل

الإثنين، 07 فبراير 2022 08:00 ص

محافظ أسوان يوجه بتذليل أى معوقات فى مسار القطار الكهربائى السريع

الأحد، 06 فبراير 2022 04:45 م

"القومية للأنفاق" تنشر صورا لتجارب القطار الكهربائى "LRT".. وتعلق: "هانت"

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة