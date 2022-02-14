بمناسبة صوم الأيام البيض فى رجب.. تعرف على الفوائد الصحية للصيام

كتبت مروة هريدى

​بدأت اليوم الإثنين، صيام الأيام البيض فى شهر رجب، وقد أطلق عليها هذا الاسم لاكتمال القمر، حيث يحرص المسلمون على صيام أيام 13 و14 و15 من هذا الشهر، وبهذه المناسبة نقدم فى التقرير التالى أهم الفوائد الصحية للصيام، حسبما افاد موقع "كليفلاند كلينك".

فيما يلى.. أبرز الفوائد الصحية للصيام:

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تنظيم مستويات الكولسترول الضار

الكولسترول هو مادة شبيهة بالشمع موجودة في الدم ويحتاجها الجسم لأداء الوظائف الحيوية، وهناك نوعان من الكولسترول، وهما البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وقد أثبتت بعض الدراسات أن الصيام يسبب انخفاض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ومن ثم يحمى من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

طرد السموم من الجسم

فى حالة الصيام، يتجه الجسم إلى المخزون من الدهون لإنتاج الطاقة اللازمة، لأنه خلال هذه الفترة يمتنع الجسم عن تناول أى أطعمة ومشروبات، وهذا من شأنه أن يطهر الجسم من الدهون والسموم الضارة.

كبح الشهية والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

خلال الصيام، يعتاد الجسم على تناول كميات أقل من الطعام، وهذا من شأنه أن يمنح الجهاز الهضمى فرصة كافية للاستراحة وهضم الطعام ما يترتب عليه تقليص حجم المعدة، ومن ثم الحد من تناول الطعام وكبح الشهية، وكذلك يساعد الصيام فى الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

يخفض مستويات السكر فى الدم

أثناء الصيام، يعمل الجسم على تكسير الجلوكوز مما يقلل من إنتاج الإنسولين الذى يؤدى بدوره إلى إراحة البنكرياس المسئول عن إنتاج الإنسولين ما يترتب عليه فى النهاية خفض مستويات السكر في الدم.

تعزيز الصحة العقلية وتحسين المزاج

تشير الدراسات إلى أن الصيام يجعل الدماغ أكثر قدرة على تحمل الإجهاد والتأقلم مع التغيير، كما يمكن أن يحسن المزاج والذاكرة والقدرة على التعلم.