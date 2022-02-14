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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين والكيلو بـ 31 جنيها في المزرعة

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:00 ص
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين والكيلو بـ 31 جنيها في المزرعة دواجن- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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انخفضت اليوم الإثنين أسعار الدواجن  بعد فترة استقرار ملحوظ عند مستويات قريبة من تعاملات أمس، حيث تسجل الدواجن اليوم 31  جنيها تسليم أرض المزرعة، بدلا من 32 جنيها ويصل للمستهلك بسعر يتجاوز 35 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، خاصة بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.

 

سعر الدواجن اليوم تفصيلاً

سعر الأبيض 31 جنيها

سعر الساسو 38 جنيها

كتكوت أبيض 11.5_11.75 جنيه

كتكوت ساسو  7.25_7.5 جنيه

أمهات بيضاء 22 جنيها

أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل هبطت إلى 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 55 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و49 جنيه بيض أحمر.


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