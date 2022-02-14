وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن تلك الخطوة تأتي "بسبب التسارع الدرامي في تعزيز القوات الروسية" على الحدود مع أوكرانيا، مضيفا: "أمرت بتلك الإجراءات لسبب واحد هو سلامة طاقمنا، ونحث بقوة أي مواطنين أمريكيين باقين في أوكرانيا على مغادرة البلاد على الفور"، حسب ما أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.