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المدارس الثانوية لطلاب الصف الثالث: تسجيل الاستمارة الورقية الترم الثانى

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:20 ص
المدارس الثانوية لطلاب الصف الثالث: تسجيل الاستمارة الورقية الترم الثانى طلاب بالثانوية - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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طالبت المدارس الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوي العام "خدمات" بالتوجه لكتابة الاستمارة الورقية خلال الأسبوع المقبل، بعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى، كما نبهت المدارس على الطلاب بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتسديد المصروفات ورسوم التقدم للامتحانات قبل غلق باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية المقرر له 24 فبراير الجارى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

اخبار مصر

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