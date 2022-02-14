اليوم السابع
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الكرملين: العلاقات بين موسكو وواشنطن فى أدنى مستوياتها

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:35 ص
الكرملين: العلاقات بين موسكو وواشنطن فى أدنى مستوياتها دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في أدنى المستويات.

وأوضح بيسكوف أن النقطة الإيجابية في العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية هي وجود قنوات معينة للحوار، لافتا إلى أن الحوار يجري على مستوى رئيسي الدولتين وكذلك على مستويات أخرى.

ووفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، نبه بيسكوف إلى أن هذا الحوار كان منعدمًا تمامًا قبل عامين.

وأضاف بيسكوف: "للأسف، تبدو العلاقات بين موسكو وواشنطن في الواقع عند أدنى المستويات، رغم أنه على الأغلب من الممكن أن نذكر بطريقة إيجابية وبغض النظر عن مدى صعوبة ذلك في مجالات أخرى، أنه لا تزال هناك قنوات معينة للحوار".

ونوه المتحدث باسم الكرملين بأن "من إيجابيات ذلك أن الحوار يجري بين رئيسي الدولتين، وكذلك تجري الحوارات في مجالات أخرى.. وهذا بالطبع أمر إيجابي".

 


دميتري بيسكوف

روسيا

الكرملين

الولايات المتحدة

موسكو

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