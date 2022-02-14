الفلانتاين فى الصعيد.. الشباب الصعايدة بالجلاليب يتهادون مع حبيباتهم.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" إقبال شباب قرى ونجوع الصعيد فى محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، على محلات الهدايا التي تزين واكتست باللون الأحمر فى عيد الحب "الفلانتاين"، وذلك لشراء الهدايا لأحبتهم وزواجتهم وأمهاتهم للتعبير عن الحب فى ذلك اليوم المميز من كل عام.

وقال ياسر أحمد، أنه حضر لشراء هدية لخطيبته فى يوم عيد الحب للتعبير بها عما بداخله من محبة ومودة، قائلاً:-" الهدايا والحاجات دي عمرها ما هتعبر عن اللى جوانا، لان الحب بيننا أكتر من كدة بكتير"، موضحاً انه كباقي المخطوبين من عاداتهم وتقاليدهم يقوم الجميع بإستغلال تلك المناسبات لشراء الهدايا، حيث انه قرر شراء ساعة لحبيبته.

وتقول أم ماريو صاحبة محل هدايا بمدينة إسنا، أن هدايا أعياد الحب فى الأقصر متنوعة منها الدباديب والتى تتراوح أسعارها من 50 جنيها إلى 400 جنيه، مشيرا إلى أن أحجام الدباديب تختلف من واحد إلى الآخر، كما توجد هدايا آخرى من الورود والساعات والبوكيهات وبوكس الهدايا، بجانب توفير خدمات لتغليف أي شيئ جلبه الشاب لحبيبته من الخارج بأسعار رمزية.

وتضيف أم ماريو لـ"اليوم السابع"، أنه عبارة عن سايبر هدايا ويستقبلون فى يوم عيد الحب أعداد كبيرة من الشباب لشراء الهدايا لأحبتهم بجانب الازواج والفتيات، حيث يساعدها فى العمل زوجها ماجد فوكيه وبولس فوزي، وذلك لخدمة أبناء المحافظة فى شراء هدايا الفلانتاين بصورة مميزة، موضحةً أن الإقبال على شراء الساعات والدباديب أكثر هذا العام وجميع الأسعار مناسبة وليست مرتفعة، كما يقوم بعض الأزواج بشراء الذهب لزواجتهم فى تلك المناسبة بجانب الورود وبوكسات الهدايا المغلفة.

فيما يقول أسامة عبد الموجود صاحب محل هدايا، أنه يخدم أبناء المحافظة فى بيع هدايا عيد الحب المتنوعة، موضحاً أنه كانت أغرب الهدايا فى محله اليوم فى عيد الحب، هو استقباله لـ2 توأم أولاد مرتبطين بـ2 توأم فتيات، وجميعهم قاموا بشراء هدايا متشابهة تماماً فى يوم الفالانتاين.



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (1)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (2)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (3)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (4)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (5)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (6)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (7)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (8)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (9)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (10)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (11)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (12)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (13)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (14)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (15)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (16)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (17)



هدايا الصعايدة فى الفلانتاين حاجه تانية (18)