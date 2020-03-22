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أعراض سرطان الدماغ منها نوبات الصرع وفقدان الوعى

الأحد، 22 مارس 2020 01:00 ص
أعراض سرطان الدماغ منها نوبات الصرع وفقدان الوعى أعراض سرطان الدماغ
كتبت فاطمة خليل

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سرطان الدماغ من الأمراض الخطيرة التى قد تصيب أى شخص، فإذا اشتبه طبيبك في وجود ورم في الدماغ، فمن المهم البحث عن أطباء آخرين متخصصين في تشخيص وعلاج أورام المخ، حيث أن الدماغ عضو معقد وحيوي وغالبًا ما يتسبب العلاج في تغيرات مدى الحياة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الدماغ، وفقاً لموقع " cancer".

ويشكل المخ والعمود الفقري الجهاز العصبي المركزي، حيث يتم التحكم في جميع الوظائف الحيوية، وتشمل هذه الوظائف التفكير والكلام وحركات الجسم، هذا يعني أنه عندما ينمو الورم في الجهاز العصبي المركزي ، يمكن أن يؤثر على عمليات التفكير لدى الشخص أو الطريقة التي يتحدث بها أو يتحرك.

 

أعراض سرطان الدماغ
 

أعراض سرطان الدماغ تتنوع ما بين الأعراض العامة والمحددة، وقد يعاني الأشخاص المصابون بورم دماغي من الأعراض أو العلامات التالية، في بعض الأحيان ، لا يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من ورم في المخ أي من هذه التغييرات، أو قد يكون سبب الأعراض حالة طبية مختلفة ليست ورمًا في الدماغ.

ويمكن أن تكون أعراض ورم الدماغ عامة أو محددة، ينتج العرض العام عن ضغط الورم على الدماغ أو النخاع الشوكي. تحدث أعراض معينة عندما لا يعمل جزء معين من الدماغ بشكل جيد بسبب الورم، بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من ورم في الدماغ ، تم تشخيصهم عندما ذهبوا إلى الطبيب بعد تعرضهم لمشكلة ، مثل الصداع أو تغييرات أخرى.

-الصداع ، الذي قد يكون شديدًا ويتفاقم مع النشاط أو في الصباح الباكر.

-نوبات الصرع، قد يعاني الأشخاص من أنواع مختلفة من نوبات الصرع، يمكن أن تساعد بعض الأدوية على منعها أو السيطرة عليها، ومنها: النوبات الحركية ، وتسمى أيضًا التشنجات ، هي حركات لا إرادية مفاجئة لعضلات الشخص.

-تشنجات عضلية مفردة أو متعددة .

-فقدان الوعي ثم تقلصات العضلات.

- فقدان السيطرة على وظائف الجسم ، مثل فقدان التحكم في المثانة.

-قد تكون فترة 30 ثانية قصيرة من عدم التنفس وقد يتحول لون بشرة الشخص إلى ظل أزرق أو أرجواني أو رمادي أو أبيض أو أخضر

-الصداع والارتباك والضعف والخدر والتهاب العضلات.

-تغير في الإحساس والرؤية والرائحة أو السمع دون فقد الوعي.

-قد يتسبب في فقد جزئي أو كلي للوعي.

-قد تترافق مع حركات متكررة وغير مقصودة ، مثل الارتعاش

-تغيرات الشخصية أو الذاكرة

-الغثيان أو القيء

-إعياء

-النعاس

- مشاكل النوم

-مشاكل الذاكرة

- تغيرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

 


اعراض سرطان الدماغ

سرطان الدماغ

ورم الدماغ

اعراض سرطان المخ

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