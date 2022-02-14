الصحة المغربية: أكثر من 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة المعززة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي 7967 شخصًا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 5 ملايين و89 ألفًا و940 شخصًا.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونًا و702 ألف و344 شخصًا، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23 مليونًا و137 ألفًا و116 شخصًا.



يُذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.