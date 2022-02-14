الشرقية تنفذ حملات مكبرة لإزالة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات

الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات من حرم الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة الإشغالات من سويقة أبو عامر لفتح الطريق لتسهيل السيولة المرورية، وتم تحصيل المتأخرات من المحال المؤجرة بمنطقة الصيادين، وتشميع المحلات غير المستخدمة وعليها متأخرات من قبل المستأجرين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة الحي بضبط كافتيريا مخالفة بشارع النجومي المتفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل لتقديم الشيشة للمترددين، وتم التحفظ على عدد من 6 شيش وإعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع كافية بشارع متفرع من شارع شارع طلبة عويضة، وتم التحفظ على 17 شيشة لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الوحدة المحلية ببردين بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء مقابر بقرية بُردين بالطوب الأحمر وتمت الإزالة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية ببردين بإزالة غرفة بالطوب الدبش بقرية صفيطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مدينة القرين حملة لإزالة بناء بدون ترخيص عبارة عن سور بالطوب الدبش بمنطقة الزيداني علي مساحة 120 متر، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض بمعدات الحملة الميكانيكية وعلي نفقة المواطن.