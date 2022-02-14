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الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:13 م
الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة "بي بي"، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

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