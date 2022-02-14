الديمقراطيون بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بإسراع اختيار مرشح المحكمة العليا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن الديمقراطيين فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يحثون الرئيس بايدن على الإسراع فى عملية اختيار مرشح للمحكمة العليا الأمريكية حتى لا يكون هناك مجالا للصدفة فى مجلس الشيوخ المنقسم بـ 50 مقعد لكل من الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تضع حالة طوارئ صحية ضغوطا على الأغلبية الضيقة للديمقراطيين.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور ديك دوربين، الذى التقى بايدن يوم الخميس إنه يريد ألبدء فى عملية التصديق على المرشح فى أسرع وقت ممكن.

وقال دوربين إنه يريد أن يفعل بايدن ذلك قريبا. وقال: أعتقد أننا نفهم أهمية المسئولية التى تقع علينا، ونريد أن يمضى مجلس الشيوخ قدما، وبدأنا فى عملية اختيار مرشح سريعا مؤخرا، ونريد أن نواصل هذا.

بينما قال السيناتور ربتشارد بلومنثال، عضو اللجنة، إنه يريد بايدن أن يتحرك بأسرع وقت ممكن، وقال إنه معحب بكل المرشحين المحتملين الذين تم تحديدهم حتى الآن. ويعتقد أنهم جميعا لديهم قصص حياة شخصية مقنعة ومؤهلات رائعة للغاية.

وتقول ذا هيل إن الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ لا يحاولون دفع بايدن نحو مرشح معين أو آخر، لكنهم يدفعونه إلى عدم التأخر لفترة أطول فى طرح الاسم.

وقال بلومنثال إنهم يعتقد أن الوقت محلج حقا، وأنهم بحاجة للمضى قدما سريعا لكن بشكل نزيه.

وقالت ذا هيل إن الديمقراطيين واجهوا مأزقا فى وقت سابق هذا الشهر عندما أصيب عضو مجلس الشيوخ بن راى لوجان بسكتة دماغية. وأعلن مساعد لاحقا أنه سيغيب لما بين أربعة إلى ستة أسابيع عن العمل، مما يقلص عدد أصوات الديمقراطيين فى المجلس إلى 49.

وقد ذكرت تلك الحالة الطارئة الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ بمدى هشاشة أغلبيتهم، وأن السيطرة على مجلس الشيوخ والجدول الزمنى لا يمكن اعتبارها مضمونة.