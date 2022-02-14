الجارديان: بوريس جونسون يخطط لإجراء مباحثات مع قادة العالم للضغط على روسيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون يخطط لإجراء مزيد من المحادثات مع قادة العالم، حيث يعملون على الضغط على روسيا للتراجع عن الحرب مع أوكرانيا ومنع دخول الأزمة "منعطفًا حرجًا".

ويواصل رئيس الوزراء جهوده الدبلوماسية هذا الأسبوع على الرغم من أن مجلس الوزراء يقدر أن جميع المعلومات تشير إلى أن موسكو قد تخطط لغزو "في أي لحظة".

من المفهوم أنه يتلقى إحاطات استخباراتية يومية من قادة الأمن حول زيادة حشد القوات الروسية وسيسافر إلى أوروبا في نهاية الأسبوع.

ولم يحدد مجلس الوزراء قادة العالم الذي كان جونسون يأمل في التحدث إليهم أو إلى أين يخطط للسفر ، ولكن كان من المفهوم أنه حريص على التواصل مع دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وسيتوجه وزير الدفاع ، بن والاس ، إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء دفاع الناتو هذا الأسبوع لمناقشة ردهم على الأزمة.

وقيل أيضًا إن جونسون يعمل مع الحلفاء لتقديم المزيد من الدعم الدفاعي والاقتصادي إلى كييف ، مع إعلان تم الترويج له في الأيام المقبلة.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت – مجلس الوزراء-: "وصلت الأزمة على الحدود الأوكرانية إلى منعطف حرج. تشير جميع المعلومات التي لدينا إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة. سيكون لذلك عواقب وخيمة على كل من أوكرانيا وروسيا.

"لا تزال هناك فرصة سانحة لخفض التصعيد والدبلوماسية ، وسيواصل رئيس الوزراء العمل بلا كلل إلى جانب حلفائنا لحمل روسيا على التراجع عن حافة الهاوية".

وتأتي المرحلة الحاسمة في محاولة خفض تصعيد الأزمة الأوكرانية في وقت صعب بالنسبة لجونسون على الصعيد المحلي ، حيث يقول النقاد إنه مشتت من تحقيقات الشرطة المتمركزة في داونينج ستريت.

ويجب أن يجيب رئيس الوزراء هذا الأسبوع على استبيان قانوني أرسله إليه الضباط الذين يحققون في مزاعم تنظيم حفلات مخالفة للإغلاق ، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تغريمه إذا تبين أنه خالف القانون.

ستؤدي هذه النتيجة حتمًا إلى دعوات أكثر انتشارًا لاستقالته ، وضغط المحافظون لإجراء تصويت بحجب الثقة مما قد يطيح بجونسون كرئيس للوزراء.