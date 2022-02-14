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الأوقاف: توزيع 44 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 17 محافظة حتى الآن

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:55 ص
الأوقاف: توزيع 44 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 17 محافظة حتى الآن لحوم صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة اليوم الإثنين، 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي ( الأقصر- أسوان )، بواقع 2 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع. 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (44) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية  – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم-المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان). 
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة. 
 
 

الأوقاف

لحوك صكوك الإطعام

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