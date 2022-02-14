افتتاح الدورة الثانية للدوري المصرى لكرة الهدف للمكفوفين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أناب المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، لافتتاح فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدورى العام المصرى لكرة الهدف للمكفوفين، للموسم الرياضى 2021/2022، والتى تستضيفها محافظة بنى سويف خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجارى بالصالة المغطاة لنادى متحدى الإعاقة بشرق النيل.

حضر افتتاح البطولة كل من: الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى للعبة، سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة _ المنسق العام للبطولة_، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، الكابتن أحمد محمد ربيع المدرب العام المساعد لمنتخب مصر لكرة الهدف.

وفى كلمته فى افتتاح البطولة، نقل المحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، تحيات المحافظ محمد هانى غنيم لضيوف المحافظة من قيادات الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة التى تستضيفها بنى سويف "لأول مرة "، ضمن خطتها تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق التى توليه القيادة السياسية والحكومة فى الفترة الحالية لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

من جانبه أعرب سيد سعد مدير شؤون الإعاقة _منسق عام البطولة _عن تقديره للمحافظ لدعمه وموافقته على استضافة البطولة، وهو ما يتسق مع الاهتمام الكبير الذى توليه المحافظة لذوى الإعاقة الذين يمتلكون إمكانيات وقدرات تساهم فى بناء ونهضة الوطن، مشيرا إلى أن بنى سويف كانت من المحافظات السباقة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم وأضاف "سعد" أن البطولة التى تقام تحت رعاية المحافظ محمد هانى غنيم، يشارك فيها 13 فريقًا يمثلون 11 محافظة وهم: نادى مبارك لمتحدى الإعاقة ببنى سويف، ناصر أسيوط، السلام بنها، الإرادة طنطا، أوسيم الجيزة، مركز شباب قويسنا، الحرية بورسعيد، العزيمة الإسماعيلية، السكة الحديد الزقازيق، المستقبل إسكندرية، غار حراء الشرقية وألعاب دمنهور)، حيث تختتم البطولة يوم الأربعاء القادم.