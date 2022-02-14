احم نفسك من السرطان وأضف مضادات الأكسدة لنظامك الغذائى

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان والحفاظ على الصحة، ومضادات الأكسدة هى مواد كيميائية تتفاعل مع الجذور الحرة التي تسبب الأمراض وتبطل مفعولها، وبالتالي تمنع حدوث أي ضرر داخل الجسم لهذا السبب.

غالبًا ما يشار إلى مضادات الأكسدة باسم "كاسحات الجذور الحرة"، في هذا التقرير نتعرف على أهمية مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان وكيف نحصل عليها من النظام الغذائي، بحسب موقع "health".

وينتج الجسم بعض مضادات الأكسدة لتحييد الجذور الحرة، وتسمى مضادات الأكسدة هذه مضادات الأكسدة الذاتية ومع ذلك ، فإن أجسامنا تعتمد أيضًا على مصادر خارجية للحصول على الكميات المطلوبة من مضادات الأكسدة.

تُعرف مضادات الأكسدة هذه بمضادات الأكسدة الخارجية أو مضادات الأكسدة الغذائية حيث يتم تناولها بشكل أساسي من خلال نظامك الغذائي مثل الفواكه والحبوب والخضروات.

دور الجذور الحرة في تطور السرطان

الجذور الحرة هي مواد كيميائية شديدة التفاعل قد تضر الخلايا يتم إنتاجها بشكل طبيعي داخل الجسم وتلعب دورًا مهمًا للغاية في عدد من العمليات الخلوية الطبيعية ومع ذلك ، يمكن أن تكون خطرة على الجسم بتركيزات عالية ويمكن أن تلحق الضرر بالمكونات الرئيسية للخلية، بما في ذلك البروتينات والحمض النووي وغشاء الخلية قد يساهم هذا الضرر الناجم عن الجذور الحرة في تطور السرطان والحالات الصحية الرئيسية الأخرى.

هل يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان؟

مضادات الأكسدة ضرورية عندما يتعلق الأمر بمكافحة أمراض مثل السرطان من المهم جدًا الحصول على صحة مثالية.

دور مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان

تنتج أجسامنا الجذور الحرة عندما نتعرض للسموم البيئية مثل دخان السجائر، والأشعة فوق البنفسجية للشمس، وتلوث الهواء، وما إلى ذلك، وهي تتجول داخل الجسم وتسبب التهابًا مزمنًا.

تعمل مضادات الأكسدة عن طريق تتبع هذه الجذور الحرة داخل الجسم وتحييد تأثيرها الضار على الجسم هذا يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم أكثر صحة ، وأقل عرضة لأن تصبح سرطانية.

يمكن تناول الكميات المطلوبة من مضادات الأكسدة من خلال النظام الغذائي

يمكن للمرء الحصول على الكثير من مضادات الأكسدة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومغذي جميع الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الطماطم والفراولة والبروكلي والبطاطا الحلوة والجزر والسبانخ والحمضيات غنية بمضادات الأكسدة.

تعد المكسرات والبذور والحبوب أيضًا من أهم مصادر مضادات الأكسدة.