اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 04:45 م
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155 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء

الأحد، 13 فبراير 2022 04:26 م
155 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء 155 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على عدد 25 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة طور سيناء " نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء هانى رضا رئيس مدينة طور سيناء بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة طور سيناء 155 حالة.

وذلك فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة.

 ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

التصالح علي مخالفات البناء

نموذج 10

طور سيناء

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