إطلاق مؤتمر جامعة أسيوط الدولى للتنمية والبيئة الأسبوع المقبل

أسيوط – هيثم البدرى – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي "التحديات والحلول"، الأحد القادم الموافق 20 فبراير، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكشفت الدكتورة مها غانم، أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بمسئوليتها العلمية والتنموية تجاه مجتمعها، وللحاجة الماسة لتحقيق التنمية في شتي أنحاء العالم العربي، وهو ما يتفق مع حرص الدولة على إيجاد حلول عملية تهدف إلى الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات باستخدام أحدث الأساليب العلمية . وأضافت الدكتورة مها غانم أن المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة نحو (250) عالماً وباحثا من المختصين بشئون البيئة والممثلين عن ثماني دول عربية وهى (السعودية ، السودان ، العراق ، اليمن ، فلسطين ، ليبيا ، الجزائر ، الإمارات العربية) وممثلين عن وزارة البيئة للتنمية ، بالإضافة إلى العديد من الباحثين من مختلف الجامعات المصرية، علاوة على باحثين من جامعة الأزهر والمراكز البحثية ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية والشركات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والعاملة فى المجالات البيئية والإعلام.

وفي هذا الشأن أوضح الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية أن المؤتمر سيناقش عدد من الأبحاث المقدمة للمؤتمر والتي بلغت نحو 45 بحثا ، والتي ستتم مناقشتها فى تسعة جلسات علمية تغطى مختلف محاور المؤتمر والتي تتضمن تداعيات كوفيد 19 على القضايا البيئية ، الملوثات البيئية (الكيميائية ، البيولوجية)، التغيرات المناخية، المجتمعات السكانية ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى محاور مختصة بالبيئة وعلاقتها بالقانون والفنون والإعلام، تكنولوجيا المعلومات وحروب الجيل الرابع وما بعده، التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.